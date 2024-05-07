يظهر بعد ساعات.. البحوث الفلكية يصدر بيانا بشأن هلال شهر ذو القعدة 1445

كتب- عمر صبري:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هلال شهر ذو القعدة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 5:23 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء 29 من شوال 1445، والموافق 8-5-2024، وهو يوم "الرؤية".

وأضاف المعهد في بيان له قبل قليل، أن الهلال الجديد يبقى لمدة 31 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" في مكة المكرمة، وفي القاهرة 38 دقيقة، لافتا إلى أنه في باقي محافظات الجمهورية يبقى الهلال الجديد في لمدد تتراوح بين 32-40 دقيقة.

وأشار إلى أن مدة الهلال في العواصم والمدن العربية والإسلامية بعد غروب شمس في ذلك اليوم تتراوح بين 8-48 دقيقة، وأنه بذلك تكون غرة شهر ذو القعدة 1445 فلكيا يوم الخميس 9-5-2024.