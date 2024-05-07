تنويه عاجل لسكان القاهرة.. هيئة المساحة تكشف التفاصيل في بيان رسمي

كتب- محمد نصار:

أصدرت هيئة المساحة المصرية تنويهًا عاجلًا لسكان محافظة القاهرة من المتعاملين معها، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تم نقل مقر مديرية المساحة بالقاهرة من مقرها القديم الكائن بشارع إسماعيل أباظة أمام ضريح سعد زغلول إلى مقرها الجديد الكائن في 3 شارع تفتيش الري بالمظلات - القاهره بالمبنى الملحق بمصلحة الميكانيكا والكهرباء.

وأضافت أنه سيتم إيقاف العمل بمقر المديرية اعتبارًا من 1 مايو 2024 على أن يتم استئناف العمل بشكل جزئي بعد 19/5/2024 كمرحلة أولى لبعض المكاتب والعمل بشكل كامل بعد 15/6/2024.

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