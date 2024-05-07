15 صورة تشرح خطوات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر بوابة خدمات المحليات

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كتب- محمد نصار:

تتيح وزارة التنمية المحلية، إمكانية التصالح إلكترونيا على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق القانون الجديد رقم 187 من خلال بوابة خدمات المحليات.

ويمكن تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء من خلال بوابة خدمات المحليات من خلال عدة خطوات، تشمل التالي:

1- الدخول إلى رابط بوابة خدمات المحليات، من هنا.

2- إنشاء حساب مستخدم جديد إذا لم يكن لديك حسابًا بالفعل.

3- تفعيل الحساب.

4- تسجيل الدخول.

5- التقديم على الخدمة.

6- تسجيل معاملة.

7- الاستعلام عن حالة الطلب.

8- استكمال التقدم للتصالح.

وتستقبل المحافظات، اعتبارا من اليوم، طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية، وبوابة خدمات المحليات، وتطبيق تصالح على الهاتف المحمول.

وبدأت المحافظات اعتبارا من اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024، في تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

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