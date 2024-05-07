نشاط للرياح وشبورة مائية وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها طقس الـ 6 أيام المقبلة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد 12 مايو.

وتوقعت أن يسود طقس الثلاثاء مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية كما توقعت سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء.

وأوضحت الأرصاد أنه اعتبارًا من الأربعاء ترتفع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 5 درجات.

الأربعاء 8 مايو

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

الخميس 9 مايو

نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

من الجمعة 10 مايو إلى الأحد 12 مايو

نشاط رياح على أغلب الأنحاء.