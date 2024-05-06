التصالح في مخالفات البناء.. تنويه مهم من "الجيزة" للمتقدمين بطلبات

كتب- محمد أبو بكر:

طالبت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون القديم رقم ١٧ لسنة 2019، التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعه، وذلك بعد استيفاء باقي المستندات المطلوبة؛ لاستكمال عملية التصالح وتفعيل الطلب.

وعقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، منذ قليل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المعنية؛ للوقوف علي الاستعدادات والتجهيزات النهائية للبدء في استقبال المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

وتبدأ محافظة الجيزة، استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، ذلك اعتبارًا من غدًا الثلاثاء 7 مايو 2024 في جميع المراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز المحافظة.