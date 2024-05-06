إعلان

BBC

التصالح في مخالفات البناء.. تنويه مهم من "الجيزة" للمتقدمين بطلبات

09:54 م الإثنين 06 مايو 2024

التصالح في مخالفات البناء

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

طالبت محافظة الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، المتقدمين بطلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون القديم رقم ١٧ لسنة 2019، التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعه، وذلك بعد استيفاء باقي المستندات المطلوبة؛ لاستكمال عملية التصالح وتفعيل الطلب.

وعقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، منذ قليل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والأجهزة المعنية؛ للوقوف علي الاستعدادات والتجهيزات النهائية للبدء في استقبال المواطنين الراغبين في التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

وتبدأ محافظة الجيزة، استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، ذلك اعتبارًا من غدًا الثلاثاء 7 مايو 2024 في جميع المراكز التكنولوجية بأحياء ومراكز المحافظة.

التصالح في مخالفات البناء محافظة الجيزة طلبات التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جناح مصر يختتم فعالياته في معرض أبو ظبي بـ "أدبيات الكرامة الصوفية"

إعلان

إعلان

حماس توافق وإسرائيل تدرس.. المقترح المصري لوقف إطلاق النار بغزة (3 مراحل على 124 يوما)- بث مباشر