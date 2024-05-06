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عزة مصطفى توضح موقف مصر من أنباء اجتياح إسرائيل رفح الفلسطينية -(فيديو)

06:43 م الإثنين 06 مايو 2024

عزة مصطفى

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
علقت الإعلامية عزة مصطفى على أنباء اجتياح إسرائيل مدينة رفح الفلسطينية، وإجراء عملية برية.

وقالت عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد إن الأحداث في غزة تتطور بشكل عنيف ومخيف، معلقة: هناك أخبار بتقول إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على الهجوم البري على رفح الفلسطينية.

وعلقت عزة مصطفى قائلة: «الرئاسة الفلسطينية قالت إن اجتياح رفح معناه تعرض 1.5 مليون مواطن للإبادة الجماعية، ومصر حذرت من مخاطر عملية محتملة، مشددة على أن مصر طالبت إسرائيل بأقصى درجات ضبط النفس في هذا التوقيت بالغ الحساسية، بالتزامن مع مسار التفاوض على إنهاء النزاع من خلال الاتصالات مع كل الأطراف».

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