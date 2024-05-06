إعلان

BBC

الترحيل مصيرهم.. قصواء الخلالي: إجراءات قانونية جديدة ضد اللاجئين بمصر من غير المسجلين

12:22 ص الإثنين 06 مايو 2024

الإعلامية قصواء الخلالى

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- حسن مرسي:

طالبت الإعلامية قصواء الخلالي اللاجئين المتواجدين على الأراضي المصرية التوجه لمفوضية اللاجئين لتوثيق أوضاعهم

وأضافت الخلالي خلال برنامجها " في المساء مع قصواء " على شاشة cbc، أن هناك مصادر أكدت لها أن أي شخص أجنبي لاجيء أو وافد على الأراضي المصرية سيرتكب الفترة المقبلة، مخالفة في حق المواطن المصري او الوطن، سيتم اتخاذ موقف قانوني ضده يصل إلى الترحيل

وأردفت:" الترحيل لكل من يهين المؤسسات المصرية او يرتكب مخالفات قانونية تنتقص من ومؤسساتها وشعبها، مضيفة: "أنا لا أهول في الحديث عن ملف اللاجئين، ولكن الأمر مقلق يحتاج للحديث عنه".

وأشارت إلى أن عدد اللاجئين الآن يقترب لـ 11 مليون لاجيء، وليس 9 كما يقال، فهم يستخدمون كافة خدمات المجتمع المصري المدعومة والذي دفع ثمنها الشعب المصري، من طرق ومواصلات وصرف وكهرباء وغير ذلك.

ونوهت الخلالي لحديث رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن استضافة مصر 9 ملايين شخص، بلغت تكلفة إقامتهم أكثر 10 مليار دولار سنويا بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي نعاني منها، موضحة أنه أمر محزن.

وأردفت أن تكلفة الاستضافة من جيوب المصريين، مؤكدة عدم حصول مصر على منح من أي جهة حكومية نظير استقبال اللاجئين مثل كثير من الدول.

قصواء الخلالي المؤسسات المصرية اللاجئين بمصر الدكتور مصطفى مدبولي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وسيم السيسي: الأدلة العلمية لا تدعم رواية انشقاق البحر الأحمر للنبي موسى

إعلان

إعلان

3 صور بالتفاصيل.. قرارات مهمة من محافظ القاهرة قبل فتح التصالح في مخالفات البناء
أمطار وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس "شم النسيم" بالظواهر الجوية
بعد مغادرة وفد حماس ورئيس المخابرات الأمريكية.. ما الذي انتهت إليه مفاوضات القاهرة؟