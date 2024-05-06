برلمانى يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية لتوفير احتياجات الصحة

كتب- نشأت علي:

أشاد النائب خالد طنطاوي عضو مجلس النواب، بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتوفير المشروعات القومية فى القطاع الصحى للتوسع في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، على النحو الذي يعجّل بمجهودات الدولة في تنفيذ التغطية التأمينية الصحية الشاملة مطالباً من الحكومة الاسراع فى تنفيذ هذه التكليفات

وقال "طنطاوي"، إن التكليفات الرئاسية سيكون لها دورها الإيجابي في تسهيل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل والإسراع في تنفيذها ولذا فالعمل متواصل من أجل تنفيذ ذلك، لتوفير جميع الاحتياجات اللازمة لدفع هذه المشروعات ذات الصلة مشيداً بالاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، بحضور الدكتور محمد الطيب، مساعد الوزير للحوكمة والشئون الفنية.

كما أشاد النائب خالد طنطاوى باستعراض الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان للموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية، وكذا آخر مستجدات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار الاستثمار في القطاع الصحي، وكذا موقف تقديم الدعم الطبي للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وغيرها من الملفات الأخرى المهمة مؤكداً الاهمية الكبيرة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسى الخاصة بتشجيع الاستثمار في قطاع الصحة، والشراكة مع القطاع الخاص.