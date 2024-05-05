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البابا تواضروس : التحدي الكبير لكل الأسر المصرية هو كيفية مواجهة الشر والانتصار عليه

10:26 م الأحد 05 مايو 2024

البابا تواضروس الثاني

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كتبت -داليا الظنيني :

قال قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الفترة الماضية ، كانت فترة صوم، وهي أطول صوم في الكنيسة وتصل إلى 55 يوم، إضافة إلى الصلوات.

وتحدث البابا تواضروس الثاني، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " في المساء مع قصواء " تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية " سي بي سي"، عن المقال الذي نشر له في جريدة الأهرام اليوم الأحد بعنوان قوة محبة المسيح.

وتابع :" الهدف من المقال توصيل رسالة بشأن مسامحة الإنسان للأخر، حتى ينال غفران من الله، فالمعادلة مرتبطة بامرين، وهي مسامحة الآخر مقابل غفران من الله".

وأكمل قداسة البابا:" نقص الحب في قلب الإنسان يجعله يرى العالم رؤية غير منضبطة وبشكل خاطيء، والمحبة هي من تعطي الحياة معنى.

وأردف أن الانسانية جائعة إلى الحب ، والانسان مثير المشاكل لم يأخذ نصيبه من الحب، سواء في حياته او في بيته او مع أسرته.

واختتم:" التحدي الكبير لكل الأسر المصرية هو كيفية مواجهة الشر والانتصار عليه".

البابا تواضروس عيد القيامة مواجهة الشر
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