وزير الأوقاف: عهد الرئيس السيسي هو العهد الذهبي لتمكين للمرأة

تصوير- هاني رجب:

افتتح د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول للواعظات اليوم الأحد، بعنوان: "تأهيل الواعظات ودورهن في مجال الدعوة وخدمة المجتمع" بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.

وخلال كلمته قال د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن هذا اليوم مشهود من أيام الدولة المصرية، ومن أيام وزارة الأوقاف، بالجمع الحافل للمؤتمر الأول للواعظات وطنيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا، مضيفا: نحن أمام تجربة فريدة في مجالها وطنيًّا وعربيًّا وإسلاميًّا ودوليًّا ، ويأتي هذا بفضل الله (عز وجل) في إطار رؤية الدولة المصرية في التمكين للمرأة في مختلف المجالات، وأن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو العصر الذهبي لتمكين المرأة.

أكد جمعة: نحتاج إلى تكوين هذه النخبة الكبيرة والعظيمة من الواعظات شديدة لسد فراغ كبير في مجال الدعوة النسائية، سواء فيما يتصل بقضايا المرأة، أو فيما يتصل بتنشئة الأطفال وبخاصة الفتيات، أم فيما يتصل بالإشراف والسيطرة على مصليات النساء بالمساجد.

كما أكد وزير الأوقاف أن دورهن لا يقل أهمية عن دور زملائهم الأئمة فكما قام زملاؤهم الأئمة بإحكام السيطرة على المساجد وكنا بحاجة ماسة إلى إحكام السيطرة على مصليات السيدات التي قد لا يتمكن الإمام من السيطرة عليها بالقدر الكافي ويكون الأمر بالنسبة للواعظة أيسر قامت الواعظات أيضًا بدورهن في إحكام السيطرة على مصليات النساء حتى سلمت المساجد كلها للمنهج الوسطي.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يأتي وقد اقترب عدد الواعظات في الأوقاف وحدها من 700 واعظة، من بينهن نحو 40 عضوات هيئة تدريس بالجامعات المصرية وبخاصة جامعة الأزهر الشريف، وعدد من حصلن منهن على الدكتوراه من غير أعضاء هيئة التدريس 42 واعظة، بما يعني حصول نحو 80 واعظة على درجة الدكتوراة المعتمدة من جامعة الأزهر أو أي من الجامعات المصرية المعتمدة من وزارة التعليم العالي، في حين حصلت أكثر من 30 واعظة أخرى على درجة الماجستير، والجميل في ذلك أنهن حصلن على الدكتوراة في تخصصات مختلفة، ليس فقط في التخصصات الدينية البحتة بل منهن من حصلت على الدكتوراة في علم الاقتصاد أو في الفلسفة أو في علم النفس أو في التخصصات الثقافية، فضلا عن إجادة عدد كبير منهن لإحدى اللغات الأجنبية الإنجليزية أو الفرنسية أو غيرها، وفي مسابقة "اعرف قدر نبيك" كان البحث الفائز بالمركز الأول في البحوث المقدمة باللغة الإنجليزية هو لواعظة من واعظات الأوقاف.

وأكد وزير الأوقاف أن هذا هو المؤتمر الأول الذي يعقد للواعظات على مستوى الوطن، ولكن هذه التجربة جديرة بأن تُنقل للعالم من خلال مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأول للوعظات الذي يعقد في أواخر أغسطس القادم بإذن الله تعالى على مستوى دولي كبير.

وأكد أن وزارة الأوقاف لديها 17 قيادة نسائية على رأس العمل القيادي، وأن عدد من تم تكريمهن من السيدات في وزارة الأوقاف على مدار 130 عامًا هما سيدتان فقط، في حين تم تكريم 6 سيدات في العشر سنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (حفظه الله)، حيث حصلن على أعلى وسام يمنح لكبار العلماء وهو وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكريم المرأة.