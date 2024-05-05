فيديو و40 صورة جوية وأرضية| معدات ضخمة وكراكات.. ماذا يحدث مشروع مترو الأنفاق؟

كتب- محمد نصار:

نشرت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، مقطع فيديو يتضمن وجود معدات ضخمة وحفر أنفاق أسفل القاهرة الكبرى في بعض المناطق.

وتبين من الفيديو، أن هذه الأنفاق وما تحتويه من معدات تشمل كراكات ولوادر وحفارات وماكينات حفر الأنفاق، خاصة بأعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ويمتد مسار الخط الرابع للمترو، من غرب الطريق الدائري على حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بمحطة المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليتقاطع مع الخط الثاني للمترو، ثم يمتد بعد ذلك ليتقاطع مع الخط الأول للمترو بمحطة الملك الصالح، ثم يمتد حتى محطة مجرى العيون ليتقاطع مع الخط السادس.

ويمتد بعد ذلك إلى شارع صلاح سالم ثم طريق النصر وحتى نادي المقاولون العرب لينتهي في مركز النقل المجمع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/ السويس مرورًا بمدينة نصر والرحاب.

ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالي 2 مليون راكب يوميا، ويبلغ إجمالي طول الخط 42 كم ‏ويشتمل على 39 محطة (37 نفقية – 2 سطحية) ويتم تنفيذه على مرحلتين.

1- المرحلة الأولى (حدود مدينة 6 أكتوبر- ميدان الرماية - الهرم - الملك الصالح - الفسطاط)

يبلغ طول هذه المرحلة 19 كم، وتشتمل على 17 محطة ويمتد مسارها من محطة حدائق الأشجار بجوار الورشة غرب الطريق الدائري على حدود 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

2- المرحلة الثانية (الفسطاط - مدينة نصر - القاهرة الجديدة)

يبلغ طول هذه المرحلة 23 كم، وتشتمل على 22 محطة وتبدأ من محطة الفسطاط بشارع عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة إلى شارع صلاح سالم حتى القلعة ثم ينحرف يمينًا إلى منطقة منشية ناصر بطريق النصر ثم منطقة الدويقة ومنطقة العرب ويستمر حتى نادي المقاولون العرب ونادي السكة الحديد في طريق النصر مرورًا بجامعة الأزهر ثم ينحرف يمينًا إلى محور الشهيد ثم ينحرف يسارًا إلى شارع مصطفى النحاس ليتقاطع مع شارع الطيران وشارع عباس العقاد وشارع مكرم عبيد وشارع حسن المأمون ويستمر في شارع مصطفى النحاس حتى نهايته عند منطقة التبة ثم ينحرف يمينًا خلال شارع مهدي عرفة ليصل إلى شارع الميثاق (أحمد الزمر) بالحي العاشر بمدينة نصر.

ويستمر الخط حتى زهراء مدينة نصر ليتقاطع مع الطريق الدائري ويعبره عند أكاديمية الشرطة عند مدخل التجمع الأول لينحرف يسارًا في محور مصطفى كامل بجوار مدينة الرحاب ويستمر حتى طريق "مصر - السويس" الصحراوي، عند المدرسة الإنجليزية بالقاهرة ليصل إلى منطقة الورشة شرق الطريق الدائري وشمال طريق "مصر - السويس" الصحراوي.