هل ستنخفض أسعار العنب والخوخ والبطيخ خلال الموسم الحالي؟.. نقيب الفلاحين يُجيب

كتب- عمرو صالح:

كشف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، عن مصير أسعار العنب والخوخ والبطيخ بالأسواق خلال الفترة المقبلة خاصة بعد أن سجلت أسعار مرتفعة في بداية موسمها.

وقال "أبو صدام"، لمصراوي إن أسعار الفاكهة الصيفية خلال الفترة الحالية مرتفعة كونها في بداية الموسم و الأسواق في حالة تعطش لها موضحا أن نسبة الطلب عليها أكبر بكثير من المعروض الأمر الذي جعلها تسجل أرقاما مرتفعة في سعرها.

وتابع قائلا: ولكن بحلول شهر يونيو ومع ارتفاع درجات الحرارة فمن المؤكد أن جميع أسعار الفاكهة الصيفية ستشهد انخفاض يصل لـ 50% لأن كمياتها ستكون متوفرة بجميع الأسواق وتلبي احتياجات الطلب.

وكانت أسعار الفاكهة قد سجلت بالأسواق الآتي:

-سعر البطيخ 80 إلى 90 جنيها للواحدة.

- سعر كيلو الخوخ حوالي 32.83 جنيه بالأسواق للمستهلكين.

- سعر كيلو العنب يتراوح بين 120 لـ 150 جنيها.

- سعر كيلو الموز البلدي حوالي 16.98 جنيه.

- سعر كيلو التفاح حوالي 62.96 جنيه.

- سعر الأناناس الواحدة حوالي 67.98 جنيه.

- سعر كيلو التفاح الجولدن حوالي 57.04 جنيه.

- سعر كيلو الكنتالوب حوالي 15.12 جنيه.

اقرأ أيضا:

شبورة مائية وأمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة



هل العداد الكودي يلغي محاضر سرقة التيار؟.. "الكهرباء" تُجيب



