سعاد صالح: لم أندم على فتوى خرجت مني.. وانتقادات السوشيال ميديا لا تهمني



كتبت- داليا الظنيني:

ردت الدكتورة سعاد صالح، استاذ الفقه المقارن بجامعة القاهرة، على الهجوم عليها وعلى علماء الدين بالسوشيال ميديا، مشددة على أن هذه التعليقات كانت في البداية تأثر عليها وكان زوجها يقف بجانبها ويدعمها في مواجهة هذه الانتقادات وكان يعطيها تحمل وصبر وأن هذا الأمر لابد أن يعطي لها دفعه قوية، متابعة: "هناك بتر للكلام ونقل أقاويل على لسانة.. أصبحت لا تعتني ولا تتأثر بما يقولون".

وقالت "صالح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن البعض يقوم بتشويه وبتر في حديثها في تفسير الدين، مؤكدة أنها لا تتأثر بأي شئ مما يقولون، منوهة بأن لديها مبدأ وهو أن الله كلفها للقيام بهذا القول الحسن سواء كان فتة أو توضيح لقول معين.

وأوضحت أن تخصصها فقة مقارن ولابد أن تظهر الحكم في أكثر من مذهب وتترك المتلقي أن يخطر المذهب الذي يتناسب معه، مؤكدة أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، مشيرة إلى أنها في حالة الخطأ تخرج وتعلن عن الاعتذار بشأن الفتوى ولم تندم على أي فتوى خرجت على لسانها.