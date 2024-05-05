نشرة منتصف الليل| إزالة عقارات وتعويضات بالجيزة.. و"الرعاية الصحية" تكشف رسوم زيارة المرضى والمُرافق

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية.



ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس السبت على النحو التالي:

الكيلو وصل لـ150 جنيهًا| متى ستنخفض أسعار العنب؟.. نقيب الفلاحين يُجيب

كشف حسين أبو صدام نقيب الفلاحين عن موعد انخفاض أسعار العنب بالأسواق خلال موسم الصيف الحالي 2024.

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"الرعاية الصحية" تكشف رسوم زيارة المرضى والمُرافق وانتظار السيارات

عممت هيئة الرعاية الصحية، منشورا على جميع المنشآت التابعة لها المسؤولة عن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، بشأن تسعير خدمات زيارة المرضى ومبيت المرافقين وانتظار السيارات، اعتباراً من مطلع مايو الجاري.

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التذكرة بـ5 جنيهات.. الزراعة تكشف عن استعداداتها لاستقبال شم النسيم

كشف الدكتور محمد جلال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية عن استعدادات حدائق الحيوان لاستقبال المواطنين خلال أعياد الربيع.

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أمطار واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد الموافق 5 مايو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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التعويض نوعان.. إزالة عقارات في الجيزة بسبب توسعة الطريق الدائري

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن تفاصيل إزالة المباني المتعارضة مع مشروع توسعة الطريق الدائري.

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شخصيات عامة وسياسية.. 40 صورة لتوافد الحضور قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية

احتفلت الكنيسة الإنجيلية، اليوم السبت الموافق 4 مايو 2024، بعيد القيامة المجيد، وذلك في العباسية.

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تعويضات مجزية.. مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل إنشاء سوق حضاري بأحد مناطق الجيزة

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن تفاصيل إزالة المباني المتعارضة مع إنشاء سوق حضاري بناهيا في منطقة بولاق الدكرور بالمحافظة.

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خاص| زاهي حواس يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع تبليط هرم منكاورع

أكد الدكتور زاهي حواس عالم المصريات الشهير ووزير الآثار الأسبق، أن الدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للثقافة السابق، لم يعرض عليه مشروع كساء هرم منكاورع قبل الإعلان عنه.

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بيان مهم من الجيزة بشأن المستندات المطلوبة لـ "التصالح في مخالفات البناء"

كشفت محافظة الجيزة، عن المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.

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أحدث 30 صورة جوية من مشروع القطار السريع - محطات ومسار

نشرت وزارة النقل، مجموعة من أحدث صور أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح).

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