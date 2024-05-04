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بحضور محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية.. مطرانية الجيزة تحتفل بعيد القيامة المجيد

10:18 م السبت 04 مايو 2024
  • عرض 20 صورة
    مطرانية الجيزة تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 20 صورة
    مطرانية الجيزة تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 20 صورة
    مطرانية الجيزة تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 20 صورة
    اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة
  • عرض 20 صورة
    مطرانية الجيزة تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 20 صورة
    مطرانية الجيزة تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 20 صورة
    مطرانية الجيزة تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 20 صورة
    اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة
  • عرض 20 صورة
    مطرانية الجيزة تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 20 صورة
    مطرانية الجيزة تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 20 صورة
    مطرانية الجيزة تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 20 صورة
    اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة
  • عرض 20 صورة
    مطرانية الجيزة تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 20 صورة
    مطرانية الجيزة تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 20 صورة
    مطرانية الجيزة تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 20 صورة
    مطرانية الجيزة تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 20 صورة
    مطرانية الجيزة تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 20 صورة
    مطرانية الجيزة تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 20 صورة
    مطرانية الجيزة تحتفل بعيد القيامة المجيد
  • عرض 20 صورة
    مطرانية الجيزة تحتفل بعيد القيامة المجيد

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كتب- محمد أبو بكر:
تصوير- هاني رجب:

احتفلت الكنيسة الإنجيلية بشارع مراد في محافظة الجيزة، اليوم السبت الموافق 4 مايو 2024، بعيد القيامة المجيد.

وجاء أبرز الحضور في احتفال الكنيسة الإنجيلية بشارع مراد في، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والقيادات التنفيذية، ومدير الأمن.

واحتفلت الكنيسة الإنجيلية، منذ قليل، اليوم السبت الموافق 4 مايو 2024، بعيد القيامة المجيد، وذلك في العباسية.

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مطرانية الجيزة الكنيسة الإنجيلية أحمد راشد محافظ الجيزة عيد القيامة
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