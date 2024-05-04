بحضور محافظ الجيزة والقيادات التنفيذية.. مطرانية الجيزة تحتفل بعيد القيامة المجيد

محافظ الجيزة مهنئًا الأقباط بعيد القيامة المجيد: ترابط عنصري الأمة

كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

احتفلت الكنيسة الإنجيلية بشارع مراد في محافظة الجيزة، اليوم السبت الموافق 4 مايو 2024، بعيد القيامة المجيد.

وجاء أبرز الحضور في احتفال الكنيسة الإنجيلية بشارع مراد في، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والقيادات التنفيذية، ومدير الأمن.

واحتفلت الكنيسة الإنجيلية، منذ قليل، اليوم السبت الموافق 4 مايو 2024، بعيد القيامة المجيد، وذلك في العباسية.

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