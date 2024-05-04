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شخصيات عامة وسياسية.. 40 صورة لتوافد الحضور قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية

09:00 م السبت 04 مايو 2024
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية
  • عرض 40 صورة
    قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية

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كتب- محمد أبو بكر:

تصوير - إسلام فاروق:

احتفلت الكنيسة الإنجيلية، اليوم السبت الموافق 4 مايو 2024، بعيد القيامة المجيد، وذلك في العباسية.

وبدء التوافد، لحضور قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية المرقسية بالعباسي؛ للاحتفال بعيد القيامة المجيد، بحضور شخصيات عامة وسياسية وفنية.

وجاء من بين الحضور، نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحمد شاكر، وزير الكهرباء، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة،

عيد القيامة قداس عيد القيامة الكاتدرائية المرقسية العباسية
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