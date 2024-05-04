تعويضات مجزية.. مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل إنشاء سوق حضاري بأحد مناطق الجيزة

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كتب- محمد أبوبكر:

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، عن تفاصيل إزالة المباني المتعارضة مع إنشاء سوق حضاري بناهيا في منطقة بولاق الدكرور بالمحافظة.

وأوضح "المصدر"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن منطقة ناهيا بها أكثر من عقار "حالته خطر" ومشقوق أو آيل للسقوط، مشيرًا إلى أن العقارات المتواحدة ببولاق الدكرور بعضها مقام على أراضي الدولة بالطوب اللبن، قائلًا:"المنطقة مفروض تكون سوق حضاري".

وأكد، أنه يتم حاليًا إزالة العقارات المتعارضة مع إنشاء السوق الحضاري في منطقة بولاق الدكرور وتعويض المواطنين ماديًا، قائلًا:" بيتم تعويضهم بفلوس تجيب شقق، ومفيش أي حد مشي غير لما خد تعويض".

وأضاف المصدر أنه من المقرر الانتهاء من مشروع إنشاء سوق حضاري في بولاق الدكرور خلال عام، على مساحة 4500 متر مربع، مشيرًا إلى أنه تم حاليا إزالة 6 عقارات.

وتابع: "يتم حاليًا رفع كفاءة كفاءة المنطقة المحيطة بالسوق"، مؤكدًا أن السوق سيمثل أهمية كبيرة لمنطقة ناهيا؛ نتيجة الكثافة السكانية بها.