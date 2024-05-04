حدث في 8 ساعات| تقدم ملحوظ في مفاوضات هدنة غزة.. وحقيقة وقف دخول مكة دون تصريح

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إيفاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من أمناء رئاسة الجمهورية لحضور وتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"السياحة": الشركات مازالت تصدر الباركود.. وحقيقة وقف دخول مكة دون تصريح

علق باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية بالحج بوزارة السياحة والآثار، على منع دخول مكة المكرمة بدون تصريح بـ الحج أو بدخولها.

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وزير الري: جارٍ تنفيذ 342 مشروعًا بالصعيد بتكلفة قاربت 35 مليار جنيه

صرح الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بأن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد بالشكل الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

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14 صورة لأول حضانة صديقة للبيئة في مصر

يواصل الجهاز المركزي لبحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، إنشاء أول حضانة صديقة للبيئة على مستوى مصر والوطن العربي باستخدام النظام الإنشائي الصديق للبيئة، وذلك في قرية أغورمي بسيوة.

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حصر كامل لسيارات الحكومة وإعادة توزيعها.. ننشر أبرز توصيات الحساب الختامي للموازنة

يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة، الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/ 2023.

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عيد الأضحى 2024.. بيان من معهد الفلك بشأن موعد أول شهر ذو القعدة

قال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن غرة شهر ذو القعدة للعام الهجري الحالي 1445 ستوافق فلكيا يوم الخميس المقبل وعدته 29 يوما .

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القاهرة الإخبارية: وفد حماس يصل مصر وتقدم ملحوظ في المفاوضات

ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن وفد حماس وصل إلى القاهرة، لافتة إلى أن هناك تقدما ملحوظا في المفاوضات الجارية.

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الرئيس السيسي يعزي رئيس مجلس السيادة السوداني في وفاة نجله

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

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التموين: توريد 1.5 مليون طن قمح محلي حتى الآن بنسبة 40% من المستهدف

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توريد نحو 1.5 مليون طن قمح محلي من المزارعين، منذ بدء موسم الحصاد في 13 أبريل الماضي وحتى الآن.

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غياب تام لأنصار مبارك في ذكرى ميلاده - صور من مدفنه

يوافق اليوم السبت 4 مايو 2024، ذكرى ميلاد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، الذي ولد في 4 مايو عام 1928 بكفر مصيلحة التابع لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

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بدء تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بالجيزة خلال أيام.. المحافظة تعلن التفاصيل

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، انتهاء الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة2023 وذلك تمهيدًا لبدء العمل به واستقبال طلبات التصالح ابتداءًا من الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو، كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على راس أولويات الدولة.

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الرئيس السيسي يوفد عددًا من أمناء رئاسة الجمهورية للتهنئة بعيد القيامة المجيد

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددًا من أمناء رئاسة الجمهورية لحضور وتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

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أحدث 30 صورة جوية من مشروع القطار السريع - محطات ومسار

نشرت وزارة النقل، مجموعة من أحدث صور أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح).

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خاص| زاهي حواس: أتمنى أن يحدث ذلك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

عبر الدكتور زاهي حواس عالم المصريات الشهير ووزير الآثار الأسبق، عن سعادته باكتمال إنشاء المتحف المصري الكبير.

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رئيس الوزراء يزور "واحة تجلي" ويتفقد القرية التراثية ومضمار الهجن بسيناء

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، إلى مشروع "واحة تجلي" للزيوت العطرية والأعشاب بمنطقة رأس كيندي بمدينة شرم الشيخ.

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