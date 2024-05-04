نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطموه للتهنئة بعيد القيامة المجيد

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كتب- محمد أبو بكر:

زار إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، مطرانية طموه بمركز أبو النمرس، نيابة عن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكان في استقباله نيافة الأنبا صموئيل أسقف طموه توابعها والقمص كيرلس صبحي، سكرتير عام المطرانية، والقمص سرجيوس لطيف، وكيل المجلس الاكليريكي، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد

ونقل "الشهابي"، بحسب بيان المحافظة، اليوم السبت، تهنئة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، للأنبا صموئيل، بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا على قوة وعمق العلاقات بين أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط والذي يشهد عليه التاريخ المصري على مختلف العصور

وأشار نائب محافظ الجيزة، إلى أن النسيج الوطني المتماسك هو الدعامة الأساسية لبناء الوطن وتنميته في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن جانبه، أعرب نيافة الأنبا صموئيل، عن امتنانه لزيارة نائب المحافظ ومرافقوه لمقر المطرانية؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وأشار نائب المحافظ، إلى أن مصر ستظل دائمًا هي بلد المحبة والأمان، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة.

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