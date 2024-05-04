طلب برلماني بتشكيل لجنة وزارية لحل مشكلات العاملين بالدولة والقطاع الخاص -تفاصيل

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بالتهنئة إلى عمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال؛ مؤكدة أن عمال مصر كانوا ولا يزالون وسيظلون لهم دورهم الكبير في دعم الاقتصاد الوطني.

وطالبت الجزار، في بيان لها اليوم السبت، الحكومةَ بإعطاء أكبر اهتمام لتلبية جميع مطالب العمال والإسراع في إيجاد حلول فورية وعاجلة لجميع المشكلات التي تواجه عمال مصر في جميع مواقع العمل والإنتاج، مطالبة بتشكيل لجنة وزارية على أن تضم في عضويتها جميع ممثلي العمال سواء من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من الاتحادات، وفي مقدمتها كل من اتحادَي الصناعات المصرية والغرف التجارية.

واقترحت النائبة سميرة الجزار أن تتولى هذه اللجنة الرصد الحقيقي للمشكلات العمالية بمختلف مؤسسات العمل والإنتاج وأن تتولى رصد تطبيق الحد الأدنى للأجور داخل مختلف مؤسسات الدولة؛ سواء داخل شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية والشركات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص، مؤكدة ضرورة أن تعطي هذه المجموعة الوزارية أكبر اهتمام لحل مشكلات العمالة المؤقتة بمختلف مؤسسات الدولة والموظفين الذين يعملون بعقود داخل مختلف المؤسسات بالدولة والقطاع الخاص واتخاذ الإجراءات اللازمة؛ لضمان تعيينهم بشكل دائم والتأمين عليهم، خصوصًا في ما يتعلق بالتأمين الصحي الذي يكفل توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم.





