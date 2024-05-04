48 ساعة على فتح التصالح في مخالفات البناء.. الخطوات والشروط وعلى هؤلاء التحرك فورًا - فيديو

كتب- أحمد السعداوي:

استعرض موقع "مصراوي"، عبر بث مباشر، اليوم السبت، كل ما يتعلق بملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق القانون رقم 187 لسنة 2023.

ومن المقرر فتح باب التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رسميًّا بداية من يوم الثلاثاء المقبل 7 مايو 2024.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية، تدريب نحو 4700 من العاملين على هذا الملف، وأنه تم التنسيق مع وزارة التخطيط لإتاحة أبلكيشن عبر التليفون المحمول، يتيح للمواطنين إمكانية التقديم أون لاين؛ تخفيفًا عليهم.

ولمعرفة كل التفاصيل الخاصة بهذا الملف، عبر الفيديو التالي: