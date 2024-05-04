أول إعلان بعد رفع الحد الأدنى للأجور.. وزارة العمل تنشر 40 صورة لوظائف بـ12 ألف جنيه شهريا

كتب- مصراوي:



أعلنت وزارة العمل، عن توافر 3408 فرص عمل جديدة في 55 شركة قطاع خاص للتقديم في 16 محافظة.



وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، اليوم السبت، إنها تلقت طلبات توظيف في 55 شركة قطاع خاص لشغل 3408 فرص عمل في 16 محافظة على مستوى الجمهورية.



وشددت الوزارة، على أن الوظائف تشمل عددًا من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم" برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور فضلًا عن التأمين الصحي والاجتماعي.



وأوضحت وزارة العمل، أن التقديم على هذه الفرص الجديدة يكون خلال شهر مايو 2024 عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.



ويمكن التقديم على فُرص العمل الجديدة في 16 محافظة، هي: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وبورسعيد، ودمياط، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسوان، والوادي الجديد، والغربية، والإسماعيلية، والشرقية، والفيوم، وأسيوط، وجنوب سيناء.



وتشمل التخصصات المطلوبة: إشراف داخلي، وموظف استقبال، ومحاسبين، وبائعين، ومدير محل، ورئيس مجموعة، وتمريض، وأخصائي تمويل وائتمان، ومدرسين، ومدير مالي، وعضو فريق، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وإنتاج وكيميائي، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وأمين مخازن، ومسئول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وطباخين، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكل الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.



