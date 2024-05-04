تزامنًا مع بدء الموسم.. 16 نصيحة مهمة لمزارعي السمسم للحصول على وفرة بالإنتاج

كتب- عمرو صالح:

وجه الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نصائح مهمة للمزارعين للحصول على منتج عالي الجودة ووفرة في الإنتاج تحقق لهم هامش ربح مناسب، تزامنًا مع بدء موسم زراعة السمسم.

وقال "فهيم"، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن هناك عدة أمور يجب على مزارعي السمسم مراعاتها للحصول على منتج عالي الجودة وكمية إنتاج وفيرة وهي كالاتي:

1- أفضل ميعاد لزراعة السمسم خلال الفترة من منتصف أبريل وحتى نهاية شهر مايو .

2- تجود زراعة السمسم في الأراضي الصفراء الخفيفة والثقيلة والطميية والطينية جيدة الصرف، ولا تصلح زراعته في الأراضي الملحية أو القلوية أو سيئة الصرف ويمكن زراعته في الأراضي الرملية بعد اضافة 15-20 متر مكعب من سماد بلدي قديم مع توافر مياه الري بالمنطقة ويفضل اضافة السماد البلدي المحصول الشتوي السابق لزراعة السمسم.

3- يجب العناية بتجهيز الأرض وتنعيمها والتخلص من الحشائش أثناء الخدمة وقبل الزراعة وذلك بحرث الأرض حرثتين متعامدتين وتنعيمها وإذا كانت الأرض موبوءة بالحشائش يفضل إعطائها رية كدابة ثم تحرث الأرض حرثتين متعامدتين.

4- يحتاج الفدان من 1.5-3.5 كيلو جرام تقاوى في حالة الزراعة اليدوية وقد تخلط البذور بالرمل الناعم المندي بالماء لضمان وضع العدد المناسب من البذور بالجورة وتوفير كمية من التقاوي.

5- يجب زراعة التقاوي المنتقاه من الأصناف جيزة 23، وتوشكي 1 ، شندويل 3 مع مراعاة معاملة البذور بأحد المطهرات الفطرية الآتية: فيتافكس ثيرام ، الريزولكس t أو توبسين m بمعدل 3 جرام / كيلو جرام بذرة حيث تندي التقاوي بمحلول حمضي مخفف ويوضع علي التقاوي كمية المطهر الفطري وتقلب جيدا لتغطية جميع أسطح البذرة وتترك في الظل للجفاف ثم تستخدم البذور في الزراعة.

6- نباتات السمسم ضعيفة النمو في الأطوار الأولى من حياتها ولاتستطيع منافسة الحشائش ولذلك يجب مقاومتها بالعزيق خاصة في الشهر الأول من حياة النباتات ويتم العزيق مرة أو مرتين حسب درجة انتشار الحشائش على أن تكون العزقة الأولى قبل إجراء عملية الخف مباشرة والثانية بعدها بأسبوعين أو ثلاثة.

7- يفضل إجراء عملية الخربشة لتقليل الحشائش حول النباتات بعد أسبوعين من الزراعة وتكامل نسبة الإنبات.

8- أهم الحشائش المنتشرة في حقول السمسم هي النجيل والرجلة وأبو ركبة و الزربيح والملوخية الشيطاني والشبيط وغيرها من الحشائش الصيفية.

9- كما يجب أن يتم الخف في طور تكوين 4-6 أوراق على النبات مع ترك نبات بالجورة في حالة الزراعة على مسافة 10 سم بين النباتات أو ترك نباتين بالجورة في حالة الزراعة على مسافة 20 سم بين الجور.

10- بالنسبة للتسميد فيزرع السمسم عادة بعد المحاصيل البقولية أو النجيلية أو في الأراضي الفقيرة ولذلك يختلف معدل التسميد حسب نوع المحصول السابق ودرجة خصوبة التربة ويعتبر التسميد بالمعدلات الموصى بها من أهم العوامل التي تعمل على زيادة المحصول.

11- يحتاج الفدان إلي 200 كجم من السوبر فوسفات الأحادى 15% في الأراضي الفقيرة، 150كجم بعد نجيليات و100كجم بعد بقوليات وفي الأراضي الخصبة وتضاف دفعة واحدة عند تجهيز الأرض للزراعة وقبل التخطيط مباشرة.

12- عند توفر السماد البلدي القديم المتحلل والخالي من بذور الحشائش يضاف (10-15م3) عند الخدمة ، أما في الأراضي الضعيفة أو الرملية فيضاف 20م3 عند تجهيز الأرض للزراعة.

13- يجب إضافة 50 كجم سلفات بوتاسيوم 48% في الأراضي القديمة (حيث أن هذه الأراضي بدأت تفقد معدلات كبيرة من عنصر البوتاسيوم لعدم وصول طمي النيل إليها الآن) تضاف دفعة واحدة عقب الخف ، أما في الأراضي الفقيرة والرملية أو بعد محصول نجيلي فتزداد الي 100 كجم سلفات بوتاسيوم تضاف على دفعتين متساويتين عقب الخف وبعد الخف بأسبوعين.

14- في الأراضي الخصبة أو بعد محصول بقولي يجب إضافة 30 وحدة نيتروجين / فدان (100كجم نترات نشادر أو 150كجم سلفات نشادر أو 200 كجم نترات الجير) وتضاف علي 3 دفعات الأولي عقب الخف والثانية بعدها بأسبوعين والثالثة بعد الدفعة الثانية بأسبوعين.

15- في الأراضي الرملية أو بعد محصول نجيلي يضاف 10 كجم نيتروجين / فدان عقب الزراعة وقبل الرى مباشرة مع خلطها بكمية من الرمل لسهولة توزيعها (35 كجم نترات نشادر أو 50 كجم سلفات نشادر أو 66 كجم نترات جير) ، كما يضاف 20 كجم نيتروجين / فدان تضاف عقب مباشرة ثم يضاف 15 كجم نيتروجين / فدان تضاف بعد الخف بأسبوعين.

16- عند ظهور علامات نقص النيتروجين على النباتات (تلون الأوراق باللون الأخضر المصفر) ويتم اضافة شيكارة (50 كجم سماد آزوتي) للفدان عند ظهور القرون على النباتات.

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