أقل من شهر.. 16 صورة ترصد آخر تفاصيل استعدادات الجيزة لافتتاح محطات مترو الخط الثالث للركاب

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كتب- محمد أبو بكر:

قال مصدر في محافظة الجيزة، إنه يجرى حاليًا الاستعداد للافتتاح التجريبي لمحطات مترو الخط الثالث للركاب، وذلك خلال الأيام القادمة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه يتم في الوقت الراهن الإنتهاء من أعمال تطوير المحيطات والشوارع والطرق خارج محطات المترو.

وأكد المصدر، أن محافظ الجيزة، وجه بسرعة الإنتهاء من الأعمال الجارية في محيط محطات "بولاق الدكرور - جامعة القاهرة - جامعة الدول - وادي النيل – التوفيقية".

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم افتتاح هذه المحطات للركاب تجريبيًا خلال الشهر الحالي.

وكان مصدر مطلع، كشف لمصراوي، آخر تطورات عمليات التشغيل التجريبي لعدد من محطات الجزء الأخير من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق.

وأضاف المصدر، أنه يجرى في الوقت الحالي الإنتهاء من أعمال التشغيل التجريبي من قبل الهيئة القومية للأنفاق؛ لاختبار أعمال السكة والمحطات.

وأوضح المصدر، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد نهائي لبدء التشغيل الرسمي للمحطات، ولكن من المتوقع أن يكون ذلك بنهاية شهر مايو الجاري وبداية شهر يونيو المقبل.

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