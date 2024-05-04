إلغاء الإجازات والراحات.. توجيه عاجل من محافظ الجيزة بشأن عيدي القيامة المجيد وشم النسيم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف القطاعات والمرافق العامة، تزامنًا مع اقتراب حلول عيدي "القيامة المجيد، وشم النسيم"، موجهًا بإلغاء جميع الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، خلال فترة الاحتفالات؛ للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير جميع الخدمات للمواطنين.

ووجه "راشد"، خالص التهنئة لجميع الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، ولجميع أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم وضع خطة متكاملة تزامنًا مع حلول الأعياد، شملت تشكيل غرف عمليات بالأحياء والمراكز والمدن ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة؛ للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الإجازات والتعامل الفوري حيالها.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وهيئة النظافة والتجميل، بتجهيز الحدائق والمتنزهات، وكورنيش النيل؛ لاستقبال المواطنين طوال أيام الاحتفالات ومراجعة جميع المعديات النيلية والمراكب واللنشات سواء خاصة أو عامة؛ للتأكد من صلاحيتها وسلامتها، ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، والاهتمام بأعمال الإنارة لتيسير حركة المرور، مع رفع كافة الإشغالات.

وكلف المحافظ، جهاز السرفيس والنقل الجماعي، بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة ؛ لمتابعة مواقف السيارات لعدم السماح باستغلال المواطنين وزيادة الأجرة خلال فترة إجازة شم النسيم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشدد "راشد"، على متابعة ورصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل مع المخالفين بكل حسم، طبقاً للقانون.

وكلف محافظ الجيزة، بضرورة تكثيف أعمال النظافة بمحيط الكنائس ودور العبادة، وعدم السماح بوجود أية إشغالات، والاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.

كما كلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار الساعة، ومراعاة الانضباط وتوافر الأطباء والعاملين، وتجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.

وأضاف أن خطة المحافظة شملت تكليف وكيل وزارة التموين بالتأكد من توافر جميع المستلزمات والسلع الغذائية الاستراتيجية؛ لسد احتياجات المواطنين، وتنظيم حملات رقابية وتفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية والسياحية ومخابز الفينو بالأحياء والمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة طوال فترة الاحتفالات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ومباحث التموين؛ للتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية الصادرة ورصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع الأغذية المعروضة بالأسواق بالمخالفة لاشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.

وفي ذات السياق، وجه "راشد"، مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، خاصة أماكن عرض اللحوم والدواجن المجمدة ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمملحة بجميع أنواعها؛ للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات و السلع المعروضة للاستهلاك، ورفع كفاءة جميع المجازر من حيث النظافة والتطهير، وزيادة عدد الأطباء العاملين بها.

اقرأ أيضًا:

إنشاء محور مؤدي للمتحف.. خطة "الجيزة" لتطوير المريوطية فيصل حتى الطريق الدائري

حل سحري.. تفاصيل محور امتداد حسب الله الكفراوي والعقارات المقرر إزالتها

تفاصيل مشروع الحلم.. "الجيزة" تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من ممشى المنصورية