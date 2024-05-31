الجيزة محذرة المواطنين من تناول سمكة الأرنب: الأخطر في العالم وقاتلة

كتب- محمد أبو بكر:

ناشدت محافظة الجيزة؛ المواطنين، عدم تناول سمكة الأرنب السامة؛ نظرًا لخطورتها الشديدة على صحة المواطنين، وتؤدي إلى الوفاة؛ وذلك وفقًا لوزارة الصحة والسكان.

وقالت الجيزة، في منشور لها؛ الجمعة، نقلًا عن وزارة الصحة والسكان، أن سمكة الأرنب هي الأخطر في العالم، وتتميز بجلد رمادي وجسم منتفخ

وأضافت "المحافظة"، أن سبب خطورة سمكة الأرنب؛ لأن بها غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والنخاع واللحم، وتحتويوعلى سم ليس له علاج حتى الآن، وتظهر أعراض التسمم بين 20 دقيقة و 48 ساعة، وتسبب الوفاة خلال 8 ساعات فقط، وقد يؤدي التسمم إلى غيبوبة أو شلل.