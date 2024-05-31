إعلان

BBC

الجيزة محذرة المواطنين من تناول سمكة الأرنب: الأخطر في العالم وقاتلة

10:35 م الجمعة 31 مايو 2024

سمكه الارنب السامه

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد أبو بكر:

ناشدت محافظة الجيزة؛ المواطنين، عدم تناول سمكة الأرنب السامة؛ نظرًا لخطورتها الشديدة على صحة المواطنين، وتؤدي إلى الوفاة؛ وذلك وفقًا لوزارة الصحة والسكان.

وقالت الجيزة، في منشور لها؛ الجمعة، نقلًا عن وزارة الصحة والسكان، أن سمكة الأرنب هي الأخطر في العالم، وتتميز بجلد رمادي وجسم منتفخ

وأضافت "المحافظة"، أن سبب خطورة سمكة الأرنب؛ لأن بها غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والنخاع واللحم، وتحتويوعلى سم ليس له علاج حتى الآن، وتظهر أعراض التسمم بين 20 دقيقة و 48 ساعة، وتسبب الوفاة خلال 8 ساعات فقط، وقد يؤدي التسمم إلى غيبوبة أو شلل.

سمكة الأرنب أسماك سامة الجيزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أجواء شديدة الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بالدرجات
بمشاركة مصرية.. بايدن يعلن صفقة جديدة لانهاء الحرب في غزة