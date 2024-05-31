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BBC

غدًا.. بدء تطبيق زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم

10:08 م الجمعة 31 مايو 2024

رغيف الخبز

تطبيق مصراوي

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كتب- محمد سامي:
يبدأ غدًا السبت، تطبيق قرار زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم على بطاقة التموين بسعر 20 قرشًا بدلا من 5 قروش حيث سيحصل المواطن على حصته اليومية في منظومة الخبز بواقع 5 أرغفة مقابل جنيه واحد فيما ستتحمل الدولة 6 جنيهات.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أكد أن سعر الـ5 أرغفة بـ1 جنيه وهذه التكلفة تعني أنه "ببلاش"، علمًا بأن سعر التكلفة الأساسية لهذا العدد 6 جنيهات"، لافتًا إلى أن بعض المواطنين يقومون باستخدامه في الأعلاف.

وأضاف وزير التموين، أن المخابز تعمل بكافة طاقتها وتقوم باستلام الدقيق بنفس الحصة يوميًا، لافتًا إلى أن هذه الزيادة محسوبة من قبل الحاسب الآلي وبالتالي يتم تحويل الأموال الخاصة بالمخابز يوميًا بالزيادة.

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