أجواء شديدة الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بالدرجات

وزير الري يوجه بإزالة أى وحدات رفع أو مواسير مخالفة على الترع

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن تشهد حالة الطقس غدًا أجواء شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية معتدل ليلًا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما توقعت أن تشهد حالة الطقس، اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح (60:40 كم/س) وارتفاع الأمواج (3:2 متر).

وتنشط حركة الرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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