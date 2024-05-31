نقيب الإعلاميين: الإعلام المصري شكل فكر ووجدان إمتد تأثيره للبلاد العربية والإفريقية

كتب-عمرو صالح:

هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة، عضو مجلس الشيوخ، في بيان اليوم الجمعة الإعلاميين في عيدهم الـ90 مثمنا دورهم الوطنى فى إرساء القيم الحقيقية للمجتمع المصري.

وأكد نقيب الإعلاميين، أن الإعلام المصرى كان وما زال يلعب دورا كبيرا فى تشكيل الوعى لدى المواطن المصرى من خلال ما يقدمه من برامج تثقيفية وتنويرية شكلت فكر ووجدان الشعب المصرى وامتد تأثيرها لكل البلاد العربية الأفريقية عبر أثير شبكتها المتعددة والمتخصصة والموجهة لدول القارة السمراء، ولا تزال الإذاعة المصرية تحتفظ برونقها رغم كل التطورات والتحديات التي تواجهها.

وأشار نقيب الإعلاميين، إلى أن رواد وعمالقة الإذاعة المصرية وضعوا حجز الأساس ليسير عليه دروب الأجيال المتتالية من المهنية وأمانة الكلمة وإعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق كل غاية أو وسيلة.

وأكد نقيب الإعلاميين على أن الإعلام المصرى يمتلك كوادر مهنية قادرة على مواكبة التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم فى التطور التكنولوجي وكيفية التعامل مع الوسائط الجديدة بما يخدم الوطن والمواطن.

وطالب سعدة الإعلاميين ببذل مزيد من الجهد وتحرى الصدق والمهنية لتقديم إعلام هادف يحافظ على بناء الشخصية المصرية ومساندة الدولة فى تنفيذ خطط التنمية المنتشرة فى كل ربوع مصر لبناء الجمهورية الجديدة بالاضافة إلى الاهتمام بتقديم محتوى مدعوم بالمعلومة المرئية والمسموعة والإلكترونية في عصر الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وتابع:"أذكرهم أن الإعلام أمانة مهنية تتطلب أن يكون داخل كل اعلامى ميثاق شرف يلزم بالالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام".

ووجه نقيب الإعلاميين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه للإعلام فى الجمهورية الجديدة التي تشهد تنمية حقيقية وشاملة فى كافة المجالات.

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