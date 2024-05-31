21 صورة لشخصيات عامة ووزراء في جنازة والدة وزيرة الثقافة

كتب- محمد شاكر:

تصوير- هاني رجب:

شارك عدد من الشخصيات العامة والمسئولين في أداء صلاة الجنازة على روح والدة الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان في مقدمة الحضور، حرم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، وعمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور خالد عبدالجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما ورئيس الرقابة على المصنفات الفنية، والفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان محمد رياض، والكاتب محمد عبد الحافط ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أحمد بهي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتورة كرمة سامي، مدير المركز القومي للترجمة، والفنانة للقاء سويدان.

وتوفيت مساء أمس السيدة نوال محمد أحمد، والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وأقيمت صلاة الجنازة اليوم الجمعة، عقب صلاة الظهر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر،

والدفن بمقابر طريق الفيوم.

بينما يقام العزاء يوم الأحد الموافق ٢ يونيو ٢٠٢٤؛ بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.