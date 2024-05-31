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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الخلفاء بمصر الجديدة

12:49 م الجمعة 31 مايو 2024

مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

قدم التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور أحمد جلال شقوير أحد شباب الأئمة بإلقاء خطبة الجمعة بعنوان: "الحقوق المتعلقة بالمال".

وانطلقت فعاليات الملتقى التثقيفي الخامس عشر بمعسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية لنخبة من الأئمة المتميزين في الفترة من الخميس 30 مايو 2024م حتى السبت 1 يونيو 2024م، حيث يتضمن برنامج المعسكر جوانب علمية وثقافية وترفيهية لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:

مسجد الخلفاء الراشدين مصر الجديدة شعائر صلاة الجمعة الدكتور أحمد جلال شقوير خطبة الجمعة الحقوق المتعلقة بالمال
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