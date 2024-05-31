إعلان

BBC

"الأوقاف": أكثر من 19 ٪؜ زيادة في إيرادات مال الوقف خلال 10 شهور

12:10 م الجمعة 31 مايو 2024

وزارة الأوقاف

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

حققت هيئة الأوقاف، إيرادات عن شهر مايو الجاري بلغت (٢٧٠,٠٥٠,٣٦١) جنيهًا، بزيادة قدرها (٤٠,٥٩٩,٥٠١) جنيه، بنسبة تقدر بنحو ( ١٧.٧ % ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، وبزيادة قدرها (٧٦,٦٠٥,١٥٤) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو ( ٣٩.٦ % )، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الجمعة، أنه بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من يوليو من العام الماضي حتى مبلغًا وقدره (٢,٤٦٧,٦٠٠,١٥٢) جنيهًا ، بزيادة قدرها (٣٩٥,٥٠٩,٥٨٩) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( ١٩.١ % ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، وبزيادة قدرها ( ٦٦٣,٩٤٩,١٥٢) جنيهًا ، بنسبة قدرها ( ٣٦.٨ % ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢.

وزارة الأوقاف هيئة الأوقاف إيرادات مال الوقف إيرادات هيئة الأوقاف
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الخلفاء بمصر الجديدة

إعلان

إعلان