ربيعي مستقر.. "الأرصاد" تعلن توقعات طقس الساعات المقبلة

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان لها، إنه يسود خلال الساعات القادمة، طقس ربيعي مستقر ودرجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس بدءًا من الغد، تتأثر بكتل هوائية حارة تؤثر علي جميع أنحاء البلاد، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة 34 درجة مئوية ترتفع تدريجيًا حتى نهاية الأسبوع لتصل على القاهرة إلى 38 درجة.

وأوضحت أن حالة الطقس خلال الساعات القادمة تشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة، على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة، تشهد اضطراب الملاحة البحرية، على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح تتراوح من 30 إلى 40 كم/س، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

وتابعت "الهيئة"، أنه يسود اليوم الجمعة، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء والبلاد، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

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