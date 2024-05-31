نائب محافظ القاهرة تعقد اجتماعًا لمتابعة تطوير مزارات آل البيت وحديقة قنديل أم هاشم

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كتب- مصطفى صلاح:

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لقاءًا مع المهندس محمد الشهاوي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مساجد والمهندس عمرو مصطفى مدير التطوير بالمؤسسة لمتابعة مستجدات أعمال التطوير وتقديم الخدمات بصورة مستمرة في ضوء البروتوكول الموقع بين محافظة القاهرة والمؤسسة، للصيانة المستمرة وتوفير الخدمات الأمنية وأعمال النظافة لاستكمال ما تم الانتهاء منه لإحياء مسار أل البيت.

شمل اللقاء موقف الخدمات والأكشاك الخدمية بحديقة قنديل أم هاشم بميدان السيدة زينب، والتي يتم إقامتها حاليًا لخدمة مرتادي الحديقة وزوار الموقع باعتبارها المتنفس الحيوي للزوار إلى جانب متابعة أعمال مؤسسة مساجد بشارع الأشراف والشاملة لتقديم خدمات الصيانة والنظافة والخدمات الأمنية طبقًا للبروتوكول الموقع.

وأكدت نائب محافظ القاهرة، على تفعيل وتنفيذ ماجاء به البروتوكول الذي تم توقيعه بين الجهتين مؤكدة على إقامة ١٠ أكشاك بحديقة قنديل أم هاشم بقيمة ايجارية محددة للصرف على صيانة ورفع كفاءة الحديقة مع مراعاة المواصفات الفنية في إقامتها طبقًا للرسومات المعتمدة ومنها خلق مساحات بين الأكشاك المقامة والحفاظ على مداخل ومخارج الحديقة لخدمة المواطنين والتيسيير عليهم واستغلال المواقع المناسبة في إقامة الأكشاك عن طريق مراعاة المسافات عن بيارات الصرف الصحي، منوة على مراعاة ارتفاع الأكشاك بحيث لا تحجب الرؤية للمحلات المحيطة وفتح جميع الأبواب أمام الجمهور.

ووجهت بسرعة الانتهاء من الأعمال استعدادًا لفتح الحديقة أمام المواطنين بعد إقامة الأكشاك الخدمية لتقديم الأطعمة والمشروبات المختلفة قبل عيد الأضحى المبارك لاستقبال زوار الميدان والتنزه بالحديقة.

كما نوهت على الحضور ضرورة تقديم مقترح وتصميمات تهدف إلى زيادة عدد المقاعد والبرجولات لراحة المواطنين نظرًا لطبيعة الموقع والذي يلاقي رواجًا تجاريًا ومقصدًا سياحيًا للزيارة بصورة مستمرة خاصة بعد افتتاح رئيس الجمهورية لمسجد السيدة زينب بعد أعمال التطوير التي تمت به وذلك في إطار يحافظ على الشكل العام وطبيعة المكان التاريخي مؤكدة على القيام بجولات ميدانية للموقع للمتابعة.

حضر اللقاء من المنطقة الجنوبية المهندسة دعاء الشافعي بالدعم الفني و الاستاذ كريم عادل مدير العلاقات العامة والمراسم بالمنطقة الجنوبية والاستاذ الحسن عبد الرحمن مدير المجالس والمؤتمرات بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين.