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توضيح مهم من محافظة القاهرة بشأن أخطاء نتيجة الشهادة الإعدادية

09:43 م الخميس 30 مايو 2024

أيمن موسي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الق

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كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة في بيان عاجل ، أنه ورد شكاوى من المواطنين بوجود أخطاء تخص نتيجة الشهادة الاعدادية والتي تم نشرها على بعض المواقع الإلكترونية،

وأشارت المحافظة إلى أنها غير مسؤولة عن أي نتائج يتم نشرها خارج قنواتها الرسمية.

وتابعت: "انتظروا النتيجة على الموقع الرسمي".. من هنا

من جانبه كشف أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة عبر موقع المديرية.

وقال مدير المديرية، إنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا الجمعة عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة، من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

أيمن موسى نتيجة الشهادة الاعدادية مديرية التربية والتعليم البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة
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