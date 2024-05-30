حدث في 8 ساعات| إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية.. والأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر اليوم الخميس العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح 84.7%، كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر.

ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي أبرز الأحداث التي شهدتها الساحة خلال الـ8 ساعات الماضية:

بديل القمح.. الزراعة تعلن نجاح زراعة نبات الكاسافا بالوادي الجديد

أعلن مركز بحوث الصحراء، تنفيذ برنامج بحثي متخصص للوقوف على مدى نجاح زراعة الكسافا بمصر تحت عنوان: "التنمية المستدامة لمحصول الكسافا غير التقليدي كبديل للمحاصيل الاستراتيجية (القمح) باستخدام التكنولوجيا الحديثة تحت ظروف الوادي الجديد ".

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جامعة الأزهر تعزي نائب شئون التعليم والطلاب في وفاة عمه

تقدمت جامعة الأزهر بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس شئون التعليم والطلاب، في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- عمه المستشار حسن الشربيني.

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السياحة: الموافقة على مقترح إقامة قاعة جديدة بالمتحف القومي للحضارة

ترأس، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية والذي عُقد بمقر المتحف بالفسطاط.

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رئيس مجلس الشيوخ يصل أوزبكستان ويضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري

وصل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على رأس وفد رفيع المستوى إلى عاصمة أوزبكستان طشقند، تلبية لدعوة رئيس مجلس الشيوخ الأوزبكي، تنزيلا ناربابيفا

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تزامنا مع ارتفاع الحرارة.. توصيات مهمة لمزارعي الزيتون

أصدر قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الزيتون مراعاتها، خلال الفترة الحالية.

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الزراعة: فحص وعلاج أكثر من 3000 رأس ماشية مجانًا بدمياط

أعلن معهد بحوث التناسليات الحيوانية بمركز البحوث الزراعية، نتائج أعمال القافلة البيطرية المجانية التي تم إطلاقها بداية هذا الأسبوع بقرى محافظة دمياط.

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وزير الزراعة يستقبل رئيس هيئة السلامة الغذائية الإماراتي

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم بمكتبه بالعاصمة الادارية الجديدة، سعيد العامري، رئيس هيئة السلامة الغذائية والزراعية بدولة الإمارات والوفد المرافق.

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رئيس مجلس النواب المصري يلتقي رئيس جمهورية المجر – تفاصيل

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برئيس جمهورية المجر، تاماش شويوك، في إطار زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى المجر.

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توجيه من رئيس الوزراء بشأن الاتفاقات الإطارية الخاصة بالهيدروجين الأخضر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر.

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الصحة: تقديم الخدمات الطبية لـ 547 ألف مواطن ضمن حملة "قلبك أمانة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 547 ألف و320 مواطنًا ضمن حملة "قلبك أمانة"، للاكتشاف المبكر والتوعية بالمخاطر القلبية والوعائية الناتجة عن الإصابة بالأمراض غير السارية، وذلك منذ إطلاقها في فبراير

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78 صورة لأوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة - أسماء ودرجات

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح 84.7% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190260 طالب وطالبة حضر منهم 185545 طالب وطالبة ونجح 157336.

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العار سيلاحقنا.. مجدي الجلاد يندد بالإبادة الجماعية لأهل غزة: أولادنا هيقولوا عنا "كانوا خرافا"

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت)، إنه يشعر بالعار حيال ما يحدث لأشقائنا في فلسطين من إبادة جماعية ممنهجة على يد الكيان الصهيوني وداعميه الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

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مصدر أمني يكشف حقيقة سرقة سيف تمثال "سيمون بوليفار"

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن سرقة سيف تمثال سيمون بوليفار بمنطقة وسط المدينة بالقاهرة.

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أجواء حارة خلال ساعات.. الأرصاد تكشف التفاصيل والأماكن المعرضة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة 31 مايو على معظم أنحاء البلاد.

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