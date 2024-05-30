مصراوي يفوز بجائزتين في مسابقة أكاديمية البحث العلمي: علاء أحمد الأول والمسري الثالث

كتب- عمر صبري:

حصد مصراوي جائزتين في الموسم الرابع لمسابقة الصور العلمية 2024 والتي تنظمها أكاديمية البحث العلمي.

وفاز الزميل علاء أحمد بالمركز الأول في فرع العلوم البيئية، وذلك للمرة الثانية في مسيرته. كما فاز الزميل جلال المسري بالمركز الثالث في نفس الفرع للعام الثاني على التوالي.

وفاز بالمركز الأول في مجال الحياة البرية والطبيعية شريف عبد الله أحمد. وفي مجال علوم الفلك والفضاء فاز بالمركز الأول وائل عمر محمود حسن، أما في مجال الصور المجهرية فاز بالمركز الأول أحمد رمضان عبد الرحيم محمد، وفي مجال الصور العامة (الهندسية والمعمارية) فاز بالمركز الأول تسنيم أحمد محمد علي، وفي مجال علوم الأرض والمناخ فاز بالمركز الأول محمود جمال حسن محمود الشامي.

والجدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تمنح جوائز مالية للفائزين وهي 15 ألفاً للمركز الأول، و١٠ آلاف للمركز الثاني، و 5 آلاف للمركز الثالث، وثلاثة آلاف لكل من المركز الرابع والخامس.

وقالت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إن الصور العلمية لها دور كبيـر في تبسيط المفاهيم العلمية، مشيرة إلى أن مسابقة الصور العلمية التي أطلقتها الأكاديمية في عام٢٠٢٠ لقت تجاوبا رائعا سواء من حيث نسب المشاركة أو نوعية المشاركين وأيضًا في النتيجة التي تعتبر نواة لألبوم صور علمية مصرية خالصة.

وأوضحت الفقي: تقدم للمسابقة خلال الأربعة مواسم عدد ٣٤٣٣ صورة علمية، وبلغ عدد المتقدمين ٦٣٥ ، وفاز على مدار الأربع مواسم ٦٠ متسابقاً وبلغ إجمالي الجوائز المقدمة من الأكاديمية ٥٧٩ ألف جنيه.