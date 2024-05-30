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رئيس مجلس الشيوخ يصل أوزبكستان ويضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري

03:46 م الخميس 30 مايو 2024
  • عرض 8 صورة
    رئيس مجلس الشيوخ يصل أوزبكستان
  • عرض 8 صورة
    رئيس مجلس الشيوخ يصل أوزبكستان
  • عرض 8 صورة
    رئيس مجلس الشيوخ يصل أوزبكستان
  • عرض 8 صورة
    رئيس مجلس الشيوخ يصل أوزبكستان
  • عرض 8 صورة
    رئيس مجلس الشيوخ يصل أوزبكستان
  • عرض 8 صورة
    النصب التذكاري
  • عرض 8 صورة
    رئيس مجلس الشيوخ يصل أوزبكستان
  • عرض 8 صورة
    رئيس مجلس الشيوخ يصل أوزبكستان

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كتب- نشأت علي:

وصل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على رأس وفد رفيع المستوى إلى عاصمة أوزبكستان طشقند، تلبية لدعوة رئيس مجلس الشيوخ الأوزبكي، تنزيلا ناربابيفا.

واستهل الوفد، برئاسة "عبد الرازق"، لقاءاته بالاجتماع مع نور الدين إسماعيلوف، رئيس المجلس التشريعي الأوزبكي، حيث استعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

عقب ذلك اجتمع "عبد الرازق" مع تنزيلا ناربابيفا، رئيس مجلس الشيوخ الأوزبكي، حيث ناقش الجانبان آليات تفعيل عمل لجان الصداقة والتفاعل بين اللجان البرلمانية.

وتأتي الزيارة في إطار تعزيز سبل التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية أوزبكستان.

واتصالًا بذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم بين مجلسي الشيوخ بالبلدين لتطوير علاقات الصداقة والتفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووضع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري للاستقلال بطشقند.

ويضم الوفد المصري: المستشار محمود إسماعيل عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والنواب محمد شوقي العناني، وجمال عبد الظاهر، ومجدي سليم.

رئيس مجلس الشيوخ أوزبكستان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عاصمة أوزبكستان طشقند رئيس مجلس الشيوخ الأوزبكي
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