الليلة.. مجدي الجلاد ضيف أميرة بدر على النهار للحديث عن أزمة غزة

كتب- محمد نصار:

يستضيف برنامج "خلاصة الكلام" للإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، الكاتب الصحفي، مجدي الجلاد، رئيس تحرير وكالة أونا للصحافة والإعلام المالكة لمواقع (مصراوي - يلا كورة - الكونسلتو - شيفت).

وتذاع الحلقة اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2024 وذلك خلال الفترة من الساعة 8 إلى 9:30 مساءً.

ويتحدث الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، خلال الحلقة، عن تفاصيل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب تطورات الأوضاع في مدينة رفح الفلسطينية، ويتحدث أيضًا عن الحالة الاقتصادية.

ويعيش قطاع غزة وخاصة النازحين في مدينة رفح الفلسطينية أوضاعًا إنسانية ومعيشية صعبة للغاية في الفترة الأخيرة، تزيد من صعوبتها الضربات الإسرائيلية لمخيمات النازحين خلال اليومين الماضيين والتي عرفت إعلاميًا باسم "محرقة الخيام".

فيما تواصل القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع عدد من الدول الصديقة أعمال الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية على قطاع غزة إلى جانب إدخال المساعدات أيضًا من خلال المعابر البرية.