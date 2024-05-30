إدارة مستشفيات وإنشاء أخرى.. الحكومة تستعد لطرح 45 "فرصة استثمارية" بقطاع الصحة

كتب- أحمد جمعة:

تستعد وزارة الصحة والهيئة العامة للاستثمار، لطرح 45 "فرصة استثمارية" في مجال إنشاء وإدارة المستشفيات بعدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.

وقالت هيئة الاستثمار إن الحكومة تخطط للقيام بإصلاح شامل لنظام الرعاية الصحية من خلال إنشاء مستشفيات ومؤسسات طبية جديدة وتوفير فرص استثمارية جديدة، خاصة من خلال دور برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتأتي الخطوة بالتزامن مع موافقة مجلس النواب على قانون مُقدم من الحكومة بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

ويهدف القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة؛ بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية.

ووفق موقع الهيئة العامة للاستثمار، تتنوع ما وصفه بـ"الفرص الاستثمارية"، بين إنشاء مستشفيات خاصة أو إدارة مستشفيات قائمة بالفعل.

من بين تلك "الفرص"، إدارة مستشفى أبو تيج بأسيوط، وإدارة مستشفى العجوزة التخصصي بالجيزة، وإدارة مستشفى القاهرة الجديدة بالقاهرة، ومستشفى كوم أبو حمادة بالبحيرة، وحميات الغردقة بالبحر الأحمر.

كما تعتزم الصحة طرح إقامة وإنشاء 21 مستشفى بالتعاون مع القطاع الخاص، على رأسها: مستشفى التجمع الأول، ومستشفى العلمين الجديدة، ومستشفى الشروق، ومستشفى العبور، ومستشفى الفيوم الجديدة، ومستشفى المنيا الجديدة، ومستشفى دمياط الجديدة، ومستشفى حدائق العاصمة الإدارية.

وقالت هيئة الاستثمار، إنه من المتوقع أن تشجع الحكومة القطاع الخاص على القيام بدور رائد في تقديم خدمات الرعاية الصحية، حيث يعاني القطاع العام في محاولة مواكبة الطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية للسكان.