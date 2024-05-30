الصحة: علاج 145 ألف مواطن بالمجان عبر القوافل الطبية خلال شهر

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لــ 145 ألفا و673 مواطنا، من خلال 146 قافلة طبية، تم تنفيذها خلال شهر أبريل الماضي>

يأتي ذلك فى إطار التيسير على المواطنين ووصول الخدمات الطبية لهم بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 28 ألفًا و291 تحليلًا معمليًا وأشعة، لافتًا إلى تحويل 791 حالة للمستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة على نفقة الدولة.

وأكد "عبد الغفار" في بيان، حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، لافتًا إلى أنه يتم نشر مواعيد وأماكن تمركز القوافل الطبية بالتفصيل عبر الصفحات الرسمية لوزارة الصحة والسكان على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي مدير عام إدارة القوافل الطبية، الى أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 8 آلاف و119مواطنًا بمحافظة أسوان، و8 آلاف و810 مواطنين بأسيوط، و8 الآف و124 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و4 آلاف و387 مواطنًا بمحافظة الإسماعيلية، و3 آلاف و488 مواطنًا بالأقصر، و1242 مواطنًا بالبحر الأحمر، و9 آلاف و396 مواطنًا بالبحيرة، و7 آلاف و390 مواطنًا بالجيزة، و4 آلاف و222 مواطناً بالدقهلية، و2076 مواطنًا بالسويس، و13 ألفا و574 مواطنًا بالشرقية، و4 آلاف و193 مواطنًا بالغربية، و6 آلاف و443 مواطنًا بالفيوم، و4 آلاف و827 مواطنًا بالقاهرة.

وتابع "غباشي" أنه تم تقديم الخدمة الصحية أيضًا لـ 8 آلاف و164 مواطنًا بالقليوبية، و6 آلاف و199مواطنًا بالمنوفية، و10 آلاف و561 مواطنًا بالمنيا، و2145 مواطنًا بالوادي الجديد، و6 آلاف و431 مواطنًا ببني سويف، و2601 مواطنًا بجنوب سيناء، و5 آلاف و852 مواطنًا بدمياط، و6 آلاف و768مواطنًا بسوهاج، و3 آلاف و285 مواطنًا بقنا، و5 آلاف و47 مواطنًا بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 2329 مواطنًا بمطروح.