طقس الساعات المقبلة.. أجواء مستقرة يعقبها موجة شديد الحرارة - تفاصيل

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الخميس، ودرجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان قبل قليل، إنه تسود أجواء مستقرة وطقس حار على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، تأتي على النحو التالي:

-القاهرة الكبرى والوجه البحري: 31 درجو.

- السواحل الشمالية: 29 درجة.

- جنوب سيناء : 36 درجة.

- شمال الصعيد : 33 درجة.

- جنوب الصعيد: 39 درجة.

واعتبارًا من الجمعة 31 مايو ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا لندخل في موجة حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.