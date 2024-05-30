إعلان

BBC

الرئيس السيسي يلقي كلمة مصر في الاجتماع العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني

06:42 ص الخميس 30 مايو 2024

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمد سامي:

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، بحضور الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، حيث قام بإلقاء كلمة نيابة عن مصر.

في كلمته، ركز الرئيس السيسي، على سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في ظل التحديات الدولية الراهنة، مع التركيز بشكل خاص على الأوضاع الإقليمية، وخاصة الأحداث الجارية في قطاع غزة.

وأكد الرئيس السيسي، على أهمية التعاون الاستراتيجي بين مصر والصين، مشيرًا إلى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العقد الماضي. وأشاد بدور الصين في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

من جانبه، دعا الرئيس السيسي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وضرورة تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين المتضررين.

وفي نهاية كلمته، أكد الرئيس السيسي على أهمية المنتدى العربي الصيني في تعزيز التعاون بين الدول العربية والصين، معربًا عن تفاؤله بأن سيسفر الاجتماع عن نتائج إيجابية تعزز العلاقات بين البلدين.

بهذا، اختتم الرئيس السيسي كلمته متمنيًا السلام والرحمة للجميع.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الافتتاحية الاجتماع الوزاري العاشر منتدى التعاون العربي الصيني سبل تعزيز التعاون العربي الصيني
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
السيسي يدعو إلى معالجة جذور القضية الفلسطينية في منتدى التعاون العربي الصيني ببكين

إعلان

إعلان

مصدر: إسرائيل تعتم على فشلها عسكريا بتصدير الأكاذيب حول أوضاع قواتها في رفح
وزير التموين: لن يتم رفع أسعار الخبز السياحي بالمخابز
وزير التموين: "5 أرغفة بجنيه يعتبروا ببلاش.. والناس بتاخد العيش وتنشفه"
حرارة شديدة واضطراب الملاحة.. توقعات حالة الطقس غدا الخميس
مجلس الوزراء: رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ 20 قرشًا بداية من يونيو المقبل