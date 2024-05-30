نشرة منتصف الليل| منحة 500 جنيه لهذه الفئة خلال أيام وفرص عمل بالإمارات

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، أمس الأربعاء.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأربعا، على النحو التالي:

عيد الأضحى 2024.. 500 جنيه منحة لهذه الفئة خلال أيام

كشف مصدر مسؤول، تفاصيل صرف وزارة العمل منحة عيد الأضحى 2024 للعمالة غير المنتظمة.

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راتب يصل لـ 51 ألف جنيه شهريا.. فرص عمل جديدة بالإمارات - بيان رسمي

أعلنت وزارة العمل، الأربعاء، توافر فرص عمل للمصريين، بدولة الإمارات العربية المتحدة، برواتب عمل مجزية ومزايا مُتعددة.

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حرارة شديدة واضطراب الملاحة.. توقعات حالة الطقس غدا الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس 30 مايو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

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مدبولي: إلغاء الدعم "غير صحيح".. والدولة ملتزمة بتوفيره للمواطنين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تابع على مدار اليومين الماضيين ردود الفعل بشأن الدعم، إذ كان حريصًا جدا على سماع كافة الآراء ووجهات النظر، مشددا على أن الحديث عن إلغاء الدعم "غير صحيح على الإطلاق".

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وزير التموين: "الـ5 أرغفة بجنيه يعتبر ببلاش.. والبعض يستخدمه في الأعلاف"

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، إن قرار زيادة سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 20 قرشًا، يستهدف استمرار منظومة الدعم للمواطنين.

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السيسي ونظيره الصيني يشيدان بالتطور الملحوظ في العلاقات بالمجالات كافة

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني شى جين بينج بالتطور الملحوظ في العلاقات المصرية الصينية في المجالات كافة، والتي شهدت طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة في أعقاب تدشين علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بينهما في عام 2014.

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مصدر: إطالة أمد الحرب هدف إسرائيلي للتهرب من أزماتها الداخلية

قال مصدر مصري رفيع المستوى، إن إطالة أمد الحرب هدف إسرائيلي للتهرب من أزماتها الداخلية.

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إجراء جديد من محافظة القاهرة بشأن طلبات التصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وجود متابعة يومية للإجراءات التي تم اتخاذها لاستقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء طبقًا لقانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح كونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة.

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موعد التطبيق وحقيقة إلغاء الدعم.. تفاصيل مؤتمر "مدبولي" بشأن رفع سعر الرغيف

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسته، بالعاصمة الإدارية الجديد، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

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300 غرفة وملحق بـ 200 فيلا.. تفاصيل منتجع سياحي بالقاهرة الجديدة

أعلنت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، تفاصيل إطلاق أول منتجع سكني فندقي في مصر يحمل إحدى العلامات التجارية الفندقية العالمية، بمدينة المستقبل بالقاهرة الجديدة، بالتعاون بين أحد المجموعات الشهيرة للتطوير العقاري وإحدى شركات التنمية وإدارة المشاريع وأحد شركات الإدارة الفندقية العالمية.

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حينما كنت وزيرا.. "المصليحي": طالبت برفع سعر الرغيف لـ 20 قرشًا في 2006

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه طالب حينما كان وزيرًا للتموين عام 2006 برفع سعر الرغيف إلى 20 قرشا، و كان هناك حديث حول ترشيد الدعم، وكان سعر الخبز المُدعم 5 قروش، وكانت التكلفة حينها 20 قرشًا.

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مصدر: إسرائيل تعتم على فشلها عسكريا بتصدير الأكاذيب حول أوضاع قواتها في رفح

قال مصدر رفيع المستوى، إن المحاولات الإسرائيلية مستمرة بتصدير الأكاذيب حول الأوضاع الميدانية لقواتها في رفح؛ للتعتيم على فشلها عسكريًا والخروج من أزمتها السياسية.

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استجابة لطلب النقيب.. "الرعاية الصحية" تلغي قرار فرض رسوم انتظار على سيارات الأطباء

وافق مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية خلال اجتماعه اليوم، على إلغاء القرار الصادر مؤخراً بشأن تسعير خدمة انتظار السيارات للعاملين في المنشآت التابعة للهيئة في محافظات التأمين الشامل، والتي تضمنت اشتراك شهري لانتظار سيارات الأطباء والعاملين بمقابل 200 جنيه.

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"نقل النواب" توافق على موازنة هيئة الطرق والكباري للعام المالي 2024/2025

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم،لاستكمال مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 فيما يخص الهيئة العامة للطرق والكباري بحضور اللواء حسام الدين مصطفي رئيس الهيئة.

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