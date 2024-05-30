طقس الـ6 أيام القادمة.. الأرصاد: رياح واضطراب الملاحة بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن طقس الـ6 أيام القادمة يتأثر بعدد من الظواهر الجوية، منها نشاط رياح.

كما ذكرت "الهيئة"، أن حالة طقس الـ6 أيام القادمة، تشهد انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

ويرصد "مصراوي"، فيما يلي، حالة طقس الـ6 أيام القادمة، كما يلي:

حالة الطقس الخميس 29 مايو 2024

توقعت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن يسود الخميس، طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد، معتدل ليلًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وأفادت "الهيئة"، حالة الطقس الخميس 29 مايو 2024، تشهد اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر، وسرعة الرياح تكون من 35 إلى 50 كم/س، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر.

وقالت إلى أن طقس اليوم الخميس 29 مايو 2024، يشهد نشاط رياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

حالة الطقس من الجمعة 31 مايو وحتى الثلاثاء 4 يونيو 2024

وأضافت "الأرصاد"، أن حالة الطقس من الجمعة 31 مايو وحتى الثلاثاء 4 يونيو 2024، تشهد، نشاط رياح، على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

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