يقضي على الكثافات المرورية.. تطوير ورصف طريق "المريوطية فيصل" بـ"الجيزة" - فيديو

كتب- محمد أبو بكر:

تواصل محافظة الجيزة، مشروع تطوير ورصف طريق المريوطية فيصل، بدءًا من شارع الملك فيصل وحتي كوبري الصحابة، بتنفيذ مديرية الطرق بالمحافظة، حيث بالماضي كان طريق ضيق يتكون من 2 حارة مرورية وملئ بالتعديات علي خطوط التنظيم؛ ليصبح الآن أحد أهم المحاور المرورية.

من جانبه، كشف مصدر في محافظة الجيزة، أن مشروع تطوير ورصف طريق المريوطية فيصل، يشهد إنشاء ممشى سياحي، ومواقف حضارية، وساحات انتظار.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه سيتم توسيع موقف السرفيس في منطقة المريوطية بجوار الشيشيني، وسيضم عددًا من خطوط الأقاليم التي تغطي المحافظات الاتية :"القليوبية وطنطا والإسماعيلية، والخطوط الداخلية مثل بولاق وكوبري الخشب، والمنيب الدائري".

وأشار إلى أن الطريق سيشهد إنشاء ساحات انتظار للسيارات، وبارتشنات للمطاعم والكافيهات، ومنطقة ترفيهية "جولدن زون".

وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أكد، على الأهمية الكبيرة التي يمثلها المشروع باعتباره أحد المحاور المحيطة والمؤدية للمتحف المصري الكبير ويساهم في تحسين وتسهيل حركة سير المواطنين ويقضي علي الكثافات المرورية بذلك القطاع الهام.

وتابع محافظ الجيزة، أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق الطرفاية البطىء المدخل الجنوبى لمدينة البدرشين، ضمن الطرق المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

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