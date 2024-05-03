بعد تقبيل حسام موافي يد "ابو العينين".. بسمة وهبة: "سوشيال ميديا" بقت حروب ولجان وأشخاص جاهلين

كتب- محمد أبو بكر:

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على الفيديو المتداول للدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، وهو يقبل يد النائب محمد أبو العينين.

وقالت في فيديو عبر صفحتها عبر موقع "إنستجرام" :"هو انتوا بتستفادوا إيه؟، الدكتور حسام موافي رمزً ويتمتع بالكفاءة والاحترافية في مجاله كطبيب متخصص، ويسهم في إثراء معرفتنا وتوسيع آفاق تفكيرنا من خلال مشاركته للمعلومات والمعارف"، مشيرة إلى أنها لم تلتقِ به شخصيًا من قبل، ولكنها تثمن دوره الإيجابي والمفيد في المجتمع.

وتابعت الإعلامية بسمة وهبة: أنا مش مؤيدة لمبدأ إن الإنسان يقع واجيب كل السكاكين وأقعد أشرح فيه، انتم معترضين إنه باس إيدين أبو العينين، طب إحنا نعرف العلاقة الحقيقية بينهم؟، مثلًا، الراجل وقف جنبه في محنة أو موقف، وأنا شخصيًا كنت مع الشيخ بتاعي "جابر البغدادي"، بجري وراه علشان أبوس إيديه، ولما مبيرضاش بجري وأنزل أبوس طرف الجلابية بتاعته، ودا من محبتي ليه والتعليم والثقافة الدينية اللي باخذها منه وبترفع من شأني، وكذلك الدكتور حسام موافي بيرفع من شأننا كلنا بعلمه.

وواصلت "وهبة": احنا ليه كدا؟ ليه السوشيال ميديا عندنا بقت جلد ودبح؟ ليه كلنا مسكنا السكاكين وعايزين ندبح الدكتور حسام؟، وهو راجل محترم وكلكم عارفين كدا، بتجلدوه ليه؟ بتهينوه وتنتقدوه وتعذبوه وتحرجوه ليه؟، إيه يعني لما باس إيدين أبو العينين؟، غلطة ياسيدي عملها، دا راجل كبير في السن احترموه عيب.

واستطردت: ليه وصلت وسائل التواصل الاجتماعي إلى هذا المستوى؟ لماذا أصبحت مقسمة بين حروب وجيوش ولجان، وبين أشخاص جاهلين وراء الشاشات وآخرين وراءهم أهداف؟، طب مش كفاية عليا المعلومات اللي بناخدها منه، أنا مالي باس إيدين مين ولا عمل إيه دا كان في مناسبة خاصة.

وأكملت "وهبة": ربما وقف محمد أبو العينين جنبه في موقف إنساني، فشعر بأنه إنسان رحيم ولذلك قبل يديه، والناس اللي بتاهجموا فاضية وتافهة وحقودة ومعندهاش تربية، والراجل دا اسمه رمز في مصر، وعيب تعملوا فيه كدا، الدكتور حسام راجل محترم ميستاهلش مننا كدا.

وتساءلت: إزاي الدكتور حسام موافي يخرج لجمهوره بعد الجلد والإهانة والهجوم عليه، والناس غريبة جدًا وأرجو من السوشيال ميديا تتراجع وتحترم نفسها.

وأردفت: مش بدل ما يبوسوا في خده وتقولوا هو فيه رجالة بتبوس بعض في الخد، مضيفة :"احنا ليه بقينا كدا؟".

وتصدر اسم الدكتور حسام موافي قائمة المواضيع الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية،، وذلك عقب انتشار صورة تظهره وهو يقوم بتقبيل يد رجل الأعمال محمد أبو العينين.

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