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الافتتاح في هذا الموعد..صور محطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق بالجيزة

03:07 م الجمعة 03 مايو 2024
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    23 صورة لمحطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق في الجيزة (1)
  • عرض 14 صورة
    23 صورة لمحطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق في الجيزة (11)
  • عرض 14 صورة
    23 صورة لمحطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق في الجيزة (12)
  • عرض 14 صورة
    23 صورة لمحطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق في الجيزة (2)
  • عرض 14 صورة
    23 صورة لمحطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق في الجيزة (10)
  • عرض 14 صورة
    23 صورة لمحطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق في الجيزة (15)
  • عرض 14 صورة
    23 صورة لمحطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق في الجيزة (16)
  • عرض 14 صورة
    23 صورة لمحطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق في الجيزة (17)
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    23 صورة لمحطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق في الجيزة (18)
  • عرض 14 صورة
    23 صورة لمحطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق في الجيزة (14)
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    23 صورة لمحطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق في الجيزة (19)
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    23 صورة لمحطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق في الجيزة (20)
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    23 صورة لمحطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق في الجيزة (21)
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    23 صورة لمحطة وادي النيل بالخط الثالث لمترو الأنفاق في الجيزة (13)

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كتب- محمد أبو بكر:

بدأت وزارة النقل، خلال الأيام القليلة الماضية، تشغيل محطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تجريبيًا بدون ركاب.

ونشرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، 23 صورة ترصد الانتهاء من محطة وادي النيل، ضمن الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو "3C".

وأضافت "النقل"، أنه يبلغ طول هذا الجزء 7.1 كيلومتر، ويمتد من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة مرورًا بشارع وادى النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور، وتشمل 5 محطـات 3 محطات نفقية ومحطة بولاق ومحطة جامعة القاهرة وهما محطتان علويتان.

وكشف مصدر في محافظة الجيزة، في تصريحات لمصراوي، أنه من المقرر افتتاح محطات "بولاق الدكرور - جامعة القاهرة - جامعة الدول - وادي النيل – التوفيقية"، خلال الشهر الحالي.

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وزارة النقل الخط الثالث لمترو الأنفاق محطة وادي النيل مترو الأنفاق
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