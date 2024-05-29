أول تحرك برلماني بعد إعلان الحكومة رفع سعر الخبز المدعم

كتب- محمد أبو بكر:

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل موجه لكل من، رئيس الوزراء، وزير التموين، وزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بعد إعلان الحكومة اليوم عن رفع سعر الخبز المدعوم بداية من أول الشهر.

وذكر "البياضي"، في طلب الإحاطة، أن رئيس الوزراء أعلن رفع سعر رغيف الخبز المدعوم إلى 20 قرشًا، اعتبارًا من يونيو المقبل، بنسبة زيادة 300 بالمائة.

وأضاف: أحيط رئيس الحكومة علمًا بأن هناك ملايين من الشعب تحت خط الفقر الغذائي أي أن دخلهم لا يكفي للإنفاق على غذائهم، وهؤلاء بالكاد يتغذون على هذا الخبز المدعوم، وواجبنا الوطني أن نبلغكم أن الخبز المدعوم هو أمن قومي لا يجب المساس به ويجب على الحكومة التفكير عدة مرات قبل الاقتراب من سعره وكذلك قبل تحريك أسعار الخدمات الأساسية.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه إذا كانت هناك تعليمات من مؤسسات دولية برفع الدعم؛ فمن غير المقبول ولا المنطقي أن يتم ذلك قبل زيادة المساعدات وزيادة حد الحماية الاجتماعية وتقديم دعم نقدي مناسب للأسر الأكثر احتياجًا.

وأكد رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي ما زالت الحكومة تنتهجها أدت إلى إفقار الشعب المصري بكل طبقاته، وإذا كانت بعض الدول لديها وزارة سعادة فحكومتنا حصلت بجدارة على لقب "حكومة التعاسة"، حيث أتعست حال المواطن وتزيده تعاسة بالمزيد من القرارات والاستمرار في سياسات لا تبني اقتصادًا حقيقيًا وتشي بالاستمرار في الأولويات المعكوسة، وسياسات التقشف التي تعلن عنها هي سياسات انتقائية تمس خبز المواطن الفقير بينما لا تقترب من المشروعات التي تستنزف موارد الدولة والتي تمت بدون دراسات جدوى.

وطالب النائب، بمثول رئيس الحكومة في أقرب جلسة أمام مجلس النواب لمناقشة هذا الأمر وتداعياته قبل تنفيذه.

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