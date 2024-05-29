شعبة المخابز: اجتماع غدا وزير التموين لبحث آليات تطبيق قرار رفع سعر الرغيف

كتبت -داليا الظنيني :

قال عبدالله غراب رئيس شعبة المخابز، إن الدولة هي التي تحدد وزن وسعر رغيف الخبز المدعم، مضيفا أن دور شعبة المخابز يتلخص في إنتاج العيش، مضيفا أن أسعار العيش المدعم ما زالت مستقرة عند 5 قروش للرغيف حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن على المواطن تحمل الأعباء في هذه الفترة، مشيرا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والعمالة في منظومة الخبز خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن هناك اجتماع عاجل مع وزير التموين غدًا الخميس، لبحث آليات تطبيق قرار الحكومة الأخير بشأن رغيف الخبز مع مراقبة المخابز، موضحا أن تكلفة إنتاج جوال الدقيق الواحد تخطت الـ 500 جنيه.

وأكد استقرار سعر العيش الحر في المخابز السياحية خلال الفترة المقبلة، موضحا أن سعر الخبز وزن 80 جراما نحو 1.5 جنيه، ومن يتلاعب في جرام واحد يعرض نفسه للحبس.

كما أشار رئيس شعبة المخابز، إلى أن 65 % من وجبة المواطن عيش، موضحا أن وزن رغيف الجرام كان 130 جراما وتراجع إلى 120 جراما ثم استقر عند 90 جراما.

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